Kommunalpolitik in Meerbusch Nur ein Trinkwasserbrunnen als Test

In der Aufzählung der Ziele kommt an sechster Stelle ein Punkt, der für nötige Ausgaben steht, kurz und knapp: Investitionen, Wert- und Substanzerhalt. Denn wer am falschen Ende spart, erhält dafür später die Quittung: Das zeigt sich im Schulbereich, wo der Sparwille nun zu einem Riesenberg an Investitionen geführt hat. Schließlich an neunter und letzter Stelle das Ziel: „sich den steigenden Herausforderungen des Klimawandels stellen“. Auch eine Form des Wert- und Substanzerhalts. Dabei geht es um existenzielle Lebensgrundlagen wie Gesundheit, Erhalt von Artenvielfalt und der Natur. Sie sind aber keine bezifferten Posten im städtischen Haushalt. Dass der Klimaschutz als wichtiges Ziel der Stadt aufgeführt wird, hatten im vorigen Jahr die Grünen angeregt, der Antrag wurde damals von der Mehrheit durch CDU und FDP abgelehnt. Dennoch hat die Verwaltung den Klimaschutz als Ziel in den Haushaltsentwurf aufgenommen.