Stadtplanung in Meerbusch : Kamper Weg: Nun sind die Bürger gefragt

Osterath Entlang der Stadtbahn-Linie soll eine neue Wohnsiedlung entstehen. Wie diese zeitgemäß und umweltgerecht gestaltet werden kann, haben Studenten gezeigt. Jetzt sind die Bürger eingeladen, ihre Ideen einzubringen.

Es ist derzeit Meerbuschs größtes Bauprojekt: Am Kamper Weg sollen in den nächsten Jahren um die 700 Wohneinheiten entstehen. Das hat vor allem im betroffenen Stadtteil Osterath bislang für ein geteiltes Echo gesorgt. Doch nun können die Bürger in Kürze selbst Ideen für die Gestaltung der neuen Siedlung beisteuern. Am 30. Oktober ab 11 Uhr sind sie in die Nikolaus-Schule am Wienenweg eingeladen, um dort gemeinsam das Gebiet zu erkunden und Ideen zu sammeln. Moderiert wird die Veranstaltung von dem Büro „plan lokal“ aus Dortmund. „Räumliche Entwicklungen mit Beteiligten zusammen planen, diesen kommunikativen Prozess transparent gestalten und in planerischen Konflikten vermitteln“, beschreiben sie ihren Ansatz.