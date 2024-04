Energiewende Noch Gelder im Fördertopf für Balkonkraftwerke

Wer in Meerbusch Mini-Solaranlagen, Balkonkraftwerke oder Balkon-Solarmodule – so genannte steckerfertige Photovoltaikanlagen – an seinem Haus installieren möchte, kann sich diese nach wie vor vom Rhein-Kreis Neuss fördern lassen. Der entsprechende Fördertopf ist noch nicht ausgeschöpft – Hausbesitzer können also weiterhin auf finanzielle Unterstützung hoffen.