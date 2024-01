Basketball Bascats verpassen Überraschung beim Spitzenreiter

Nach Wiederbeginn trat bei der Mannschaft von Trainer John Bruhnke keine Besserung ein und sie geriet zum Ende des dritten Viertels mit 29:55 ins Hintertreffen. „Die Mädels haben in dieser Phase in vielen Situationen die falschen Entscheidungen getroffen, obwohl wir das in der Pause eigentlich anders abgesprochen hatten“, sagte Grathes. Immerhin ließen sich die Bascats nicht hängen und entschieden das letzte Viertel zumindest knapp mit 9:7 für sich. An der klaren Auswärtsschlappe änderte das jedoch nichts mehr. „Es ist nicht schlimm, in Recklinghausen zu verlieren. Die Höhe der Niederlage ist allerdings nicht so schön“, so Grathes. Beste Korbwerferinnen der Gäste waren Nina Wisniewski (13) und Anna Meierling (10).