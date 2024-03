Fußball in Meerbusch TSV-Heimschlappe wie ein Spiegelbild der Saison

Nach dem Seitenwechsel rannte der TSV unermüdlich an, kam aber nur zu wenigen zwingenden Aktionen. Bora Gümüs scheiterte aus spitzem Winkel am gegnerischen Keeper, zudem flog eine Direktabnahme von Hoff über den Kasten. Ansonsten kombinierten sich die Blau-Gelben zwar oft bis zum Strafraum der Essener vor, dann aber fehlte es ihnen an zündenden Ideen. „Es gab viele Situationen, aus denen viel mehr hätte entstehen können. Der letzte Pass ist aber zu häufig nicht angekommen“, monierte Kreuzberg. Defensiv ließ sein Team lange Zeit nicht mehr zu – bis die Gäste plötzlich in der 73. Minute einen starken Konter vortrugen. Zimmerling schickte auf der linken Seite Samuel Addai auf die Reise – und der traf aus halblinker Position unhaltbar ins lange Eck.