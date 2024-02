Kultur in Meerbusch Der Heimatkreis hat große Pläne für 2024

Ein Dankeschön ging ebenfalls an alle Vereine und Behörden für ihre Unterstützung sowie Spender, die eine umfangreiche Vereinsarbeit möglich machen. Der Blick des Heimatkreis-Vorsitzenden ging aber auch nach vorn, auf die vielen Veranstaltungen, die in diesem Jahr vom Verein geplant sind. So gibt es am 18. März, 10. Juni, 9. September und 9. Dezember jeweils einen Mundartstammtisch im Haus Latum, am 20. März einen Lichtbildervortrag zum Thema „Alte Postkarten aus dem Amt Lank“ mit Franz-Josef Jürgens in der Teloy-Mühle, am 3. April und 23. Oktober unter Leitung von Jürgen Fallack und Hartmut Wokittel „Frühlings- und Volksliedersingen für jedermann“ ebenfalls in der Teloy-Mühle. Dort findet am 21. April auch die zweite Stadtmeisterschaft im Mühle-Spielen statt. Helga Ebner – Telefon 02150 1217 - nimmt Anmeldungen entgegen.