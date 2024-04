Kultur in Meerbusch Neues Umfeld und neue Kunden für die Fotografie

Zwar sucht sie auch nach Kontakten, stellt aber auch fest, dass viele potentielle Auftraggeber auf sie zukommen: „Das spricht sich herum und wird sich an diesem neuen Standort noch verstärken“, glaubt sie. Eine gestaltete Wand in den neuen Räumen zeigt, dass es auch ganz persönliche Aufnahmen gibt: „Ausgefallene Sachen, die ich nur für mich mache. Aber grundsätzlich möchte ich vielen Menschen schöne Erinnerungen schenken.“ Als Beispiel weist sie auf ein Foto vom Christo-Kunstwerk in Paris hin, das von unglaublichen Lichteinwirkungen lebt. Weitere Erfahrungen gewann sie unter anderem bei der Zusammenarbeit mit einer Krefelder Recyling-Firma, bei der Nachhaltigkeit eine Rolle spielt: „Da kommen meine Grafik-Kenntnisse ins Spiel. Wer ist die Zielgruppe, wo und wie sollen sich die Bilder einfügen?“