Gastronomie : „Alte Heimat“ ist nun „La Brasseria“

Neues Duo in der „Alten Heimat“: Mauro Leotta und Erminio zeigen, was die Küche der „La Brasseria“ zu bieten hat. Foto: Regina Goldlücke

Aus der ehemaligen Sportsbar wurde eine Mischung aus gemütlicher Kneipe und italienischem Restaurant. Mauro Leotta bereitet Klassiker und Kleinigkeiten zu.

Heimlich, still und leise und ohne Werbung ging ein neues Lokal in Büderich an den Start. Wo vorher die „Alte Heimat“ viele Stammgäste bewirtete, zog im Oktober „La Brasseria“ ein. „Wir wollten es langsam angehen lassen, damit sich alles gut einspielen kann“, begründet Mauro Leotta die anfängliche Zurückhaltung. „Außerdem hatten wir gehört, dass Büderich ein besonderes Viertel ist“, ergänzt sein Geschäftspartner Erminio und lächelt. „Da ist man lieber vorsichtig.“

Tatsächlich bemerkten sie bereits beim Umbau ein großes Interesse. Viele schauten an der Ecke Poststraße und Düsseldorfer Straße vorbei und wollten wissen, was denn hier entstehen würde. Die „Alte Heimat“ war ein beliebter Treffpunkt, vor allem auch zum Fußballgucken. So konnten die neuen Gastgeber ihr Konzept gleich erklären und sich nebenbei nach den populärsten Bieren erkundigen. Mit dem Ergebnis, dass jetzt Schumacher Alt und Krombacher ausgeschenkt werden.

„La Brasseria“ hat eine gastronomische Doppel-Ausrichtung. Rechts der Theke wurde eine Ecke im Kneipenstil mit Hochtischen und Hockern eingerichtet. Links davon betritt man ein gemütliches italienisches Restaurant. Sanfte Farben und Bilder an den Wänden, Stühle und Tische aus dunklem Holz, mit Ausnahme des helleren Stammtischs. Dazu ein Weinschrank, ein Weinregal und vier im Raum verteilte urige Fässer.

Drei Monate nach der Eröffnung sind Mauro aus Italien und Erminio aus Marokko zufrieden mit der Resonanz. „Wir konnten schon Stammgäste begrüßen und sind mit einigen sogar per Du“, erzählt Mauro, der für die Küche verantwortlich ist. So trifft sich jeden Mittwoch im „Kneipenteil“ eine Clique zur Pizza. Erminio (sein Spitzname, und dabei soll es bleiben) leitet den Service, „aber wenn Not am Mann ist, helfe ich auch am Herd“, sagt er.

Die Partner haben zuvor im „La Tavola“ in der Düsseldorfer Altstadt zusammengearbeitet. Wie kamen sie auf Büderich? „Meine vier Kinder wohnen hier, mein Sohn Luca spielt Fußball beim FC Büderich“, berichtet Mauro Leotta. „Deshalb fuhr ich häufig hier vorbei. Im Spätsommer fiel mir auf, dass das Lokal leer stand. Das hat mich sofort gereizt.“ Mit Erminio tüftelte er ein Konzept aus und bewarb sich. Es gab etliche Mitbewerber, aber das Duo erhielt schließlich den Zuschlag.

Nun gibt es zwar zwei Bereiche, doch das Angebot an Speisen ist gleich. Es sei auch egal, wohin die Gäste sich setzen und ob sie nur etwas trinken oder auch essen wollen. Auf der Karte stehen typisch italienische Klassiker. Aber immer einen Hauch raffinierter als gewohnt, verspricht Mauro. Und so, wie man sie nicht überall bekommt. Die Auberginen bezieht er beispielsweise aus seiner Heimat Apulien, die getrockneten Tomaten bereitet er so zu, wie er es von seiner Oma abgeguckt hat: mit Minze, Knoblauch und Olivenöl. Einige Favoriten haben sich bei den Gästen bereits herauskristallisiert: das Mailänder Schnitzel vom Kalbsrücken, das Entrecote mit Bratkartoffeln, die Penne mit Ricotta und Auberginen. Und die Weinbar wird Zug um Zug mit internationalen Gewächsen bestückt.