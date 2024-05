Freizeit in Meerbusch Neues Mehrzweckbecken für den Abenteuerspielplatz

„Das alte Becken aus den frühen 1980er Jahren war marode und taugte nichts mehr“, berichtet Arne Johnsen von der Mobilen Jugendarbeit der Stadt Meerbusch. Dass es nicht möglich sein würde, die Anlage von einem Bauunternehmen sanieren zu lassen, war ihm bald klar. „Viel zu teuer – wir wären hier nicht unter einem sechsstelligen Betrag davongekommen.“ Seine Idee aufzugeben, aber kam nicht in Frage. „Da ich privat selbst seit über 20 Jahren Skateboard fahre und über ein starkes Netzwerk Gleichgesinnter verfüge, habe ich einfach mal rundgefragt, ob jemand Interesse an einem Do it yourself-Projekt hat.“ Mit Erfolg: Mit dem Kölner David Conrads wurde ein erfahrener Partner und Praktiker gefunden. Nach einem Ortstermin mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung konnte losgelegt werden. Die Ausbildungskolonne des Servicebereichs Grünflächen kümmerte sich um die Erdarbeiten. Als Frostschutz wurde zunächst eine Schotterschicht ans Becken gebracht, dann verlegten die Helfer neue Baustahlmatten. „Seit Mitte April laufen die Betonarbeiten“, so Arne Johnsen. „50 Kubikmeter Beton müssen per Hand verarbeitet werden.“ Auch eine Zeitkapsel mit aktueller Tageszeitung wurde zur Erinnerung ins Fundament eingelassen.