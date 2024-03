Stadtbild Neues Gesetz verbietet Schottergärten

Das Verbot von Schotter- und Kunstrasengärten hat mehrere Gründe. So können Grünflächen in Gärten Lebensraum für heimische Tiere und Pflanzen sein, unter anderem Bienen profitieren von kleinen Grüninseln im urbanen Raum. Außerdem soll so die Wasseraufnahmefähigkeit der Fläche verbessert werden. Bei Unwettern und Starkregen kann eine begrünte Fläche mehr Wasser im Erdreich aufnehmen, entlastet so die öffentliche Kanalisation und beugt Überflutungen vor. Wer sich nicht an diese Vorgaben hält, kann dazu aufgefordert werden, seinen Garten zurückzubauen und neu zu gestalten. Ältere Gärten können jedoch unter den Bestandsschutz fallen. Im Zweifelsfall entscheidet die kommunale Bauaufsichtsbehörde.