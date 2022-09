Handel in Meerbusch : Neues Geschäft für Hundefreunde

Volker Klee und Carolina Bacher bieten in ihrem Geschäft Produkte für Hunde und Herrchen an. Foto: Kläffer und du

Lank-Latum „Kläffer und Du“ bietet in Lank-Latum Zubehör für Hundehalter an. Dazu soll es in den Räumen an der Kaiserswerther Straße Info-Veranstaltungen rund um die Tiergesundheit gehen. Der Andrang bei der Eröffnung war groß.