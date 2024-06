Familienbüro in Meerbusch Neue Anlaufstelle für Familien in Osterath

Meerbusch · Noch in diesem Sommer soll das Familienbüro eröffnen und Beratungs- und Hilfsangebote unter einem Dach bündeln. Die Stadt will auf diese Weise auch Zugang zu Familien bekommen und deren Wünsche und Bedürfnisse in Erfahrung bringen.

07.06.2024 , 16:15 Uhr

Im Familienzentrum finden Eltern und Kinder eine Anlaufstelle, Beratung und Unterstützung. Foto: dpa-tmn/Eva Blanco