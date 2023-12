Neuer Weinhandel in Meerbusch Am Marktplatz erfüllt sich ein Traum

Allerdings mussten allerlei Hürden überwunden werden, bis ihr Wunsch Wirklichkeit wurde. Doch mit einem Mal ging plötzlich alles ganz schnell. Als der Zuschlag für eine Fläche in der gewünschten Lage endlich kam, wurde das Ladenlokal in Windeseile renoviert und mit vielen, vielen Flaschen bestückt. Beim Start des properen Nere.Vin drängelten sich die Leute in hellen Scharen. Man kennt die Ripples in Lank, wo sie auch mit ihren zwei Kindern wohnen. Die Bezeichnung „Nere“ deutet auf die Vornamen der vier Familienmitglieder hin: N steht für Norbert, E für Emilia, R für Rosa und E für Eliah.