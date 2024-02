Kultur in Meerbusch Neuer Vorstand für den Musikschul-Förderverein

Aber im Mittelpunkt der Arbeit des Fördervereins, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, stehen das finanzielle Engagement, die organisatorische Unterstützung sowie die Interessenvertretung der Musikschule in der Öffentlichkeit. Das setzt sich auch in 2024 fort. Erst vor wenigen Tagen wurden den Teilnehmern von „Jugend musiziert“ als Anerkennung ein Büchergutschein überreicht. Und auch in diesem Jahr wird der Trude Fischer-Preis für außergewöhnliche Leistungen im Fach Klavier vergeben, Fördervereinsmitglieder werden sich als Ansprechpartner ibei den Schnuppertagen der Musikschule einbringen und auch beim Frühjahrskonzert des Musikschul-Jugendblasorchester am 3. März aktiv sein. Der Förderverein-Vorstand ergänzt: „Beispielsweise kaufen wir gerade für den Instrumentenfundus ein neues Tenorhorn und unterstützen die Elementarpädagogik.“ Zudem ist der „Verein der Freunde und Förderer der Städtischen Musikschule“ mit der Musikschulleitung im Gespräch, um zu klären, wie er sich zukünftig in ein Begabtenförderungsprogramm der Musikschule einbringen kann. Sandra Bührmann erklärt: „Wir haben Ideen zu mehreren unterschiedlichen Themen – immer mit dem Blickwinkel ‚Musik macht glücklich und verbindet‘.“