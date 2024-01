Sport in Meerbusch Neuer Stadtmeister wird am Samstag gekürt

Zum bislang letzten Mal hatten die Stadtmeisterschaften im Januar 2020 in der SMG-Sporthalle in Strümp stattgefunden. Durch einen 4:1-Sieg im Finale gegen den OSV Meerbusch hatte sich der TSV Meerbusch damals zum dritten Mal in Folge den Siegerpokal gesichert. Bei der bevorstehenden Ausgabe dürfte es für die Blau-Gelben jedoch deutlich schwieriger werden, den Titel zu verteidigen. Denn sowohl der TSV als auch der FC Büderich dürfen nicht mit ihren Oberliga-Mannschaften zum Turnier antreten. „Das Leistungsgefälle innerhalb der Stadt ist inzwischen zu groß“, sagt Feldges. Aus diesem Grund sei das Turnier ausschließlich Bezirks- und Kreisligisten vorbehalten. Als Favorit ins Rennen geht somit der OSV Meerbusch, der nach dem Bezirksliga-Aufstieg im Sommer eine starke Hinrunde spielte und derzeit auf Platz vier liegt. Außenseiter ist der FC Adler Nierst, der in der Kreisliga C aktuell Rang acht belegt.