Handel in Meerbusch Neuer Spielzeugladen in Osterath

Bei der Auswahl ihrer Waren achten die beiden Familienväter auf ein qualitativ hochwertiges Sortiment. „Bei uns kommen keine billigen Importe aus China in die Regale, sondern überwiegend Markenartikel. Schließlich sollen unsere Kunden lange Spaß an den Produkten haben“, sagt Kuhnekath. Um konkurrenzfähig mit den „Big Playern“ zu sein, bieten er und Kruse exakt die gleichen Preise wie in ihrem eigenen Onlineshop an. „Bei uns gibt es die Beratung kostenlos dazu“, betont Kuhnekath. Natürlich könne ihr Laden mit nur rund 80 Quadratmetern Verkaufsfläche nicht so ein breite Produktpalette aufweisen wie andere, dafür seien immer wieder wechselnde Spielwaren zu haben. „Wir wissen, dass wir mit dem Schritt in die neuen Räumlichkeiten ein gewisses Risiko eingehen, hoffen aber einfach darauf, dass die Menschen die Nähe zu uns zu schätzen wissen“, sagt der 48-Jährige.