Verkehr in Meerbusch Neuer Schutzstreifen für Radfahrer in Büderich

Die Stadt will die Situation für Radfahrer auch in den urbanen Stadtteilen verbessern. Einen Schritt in diese Richtung geht man jetzt am Hohegrabenweg in Büderich. Dort soll, sobald es die Witterung zulässt, auf einer Strecke von 500 Metern ein Schutzstreifen für Radfahrer auf der Fahrbahn markiert werden.