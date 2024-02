Ehrenamt in Meerbusch Rotkreuzler stellen neuen Rettungswagen in Dienst

Am vergangenen Wochenende haben die Meerbuscher Rotkreuzler ihren Neujahrsempfang gefeiert. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde der neue Rettungswagen des Ortsvereins offiziell in Dienst gestellt. Das Fahrzeug soll zukünftig für den Schutz der Bevölkerung in Meerbusch eingesetzt werden. Finanziert wurde diese Anschaffung auch über Spenden.