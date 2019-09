Meerbusch : Neuer Realschulleiter wird im Rathaus begrüßt

Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage wünscht sich von Dirk Busche neues Engagement für die Städtepartnerschaft mit Fouesnant.

Der Krefelder absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Chemielaboranten, holte sein Abitur nach und studierte dann an der Uni-Duisburg Chemie und Mathematik auf Lehramt. Nach acht Jahren als Lehrer an der Leonardo da Vinci-Realschule in Tönisvorst wurde er 2012 dort Konrektor und blieb – bis zum Schluss. „Im Zuge der Umstrukturierung wurde die Realschule leider aufgelöst“, so Busche. Von einer Interimsstelle als Konrektor an der Geschwister-Scholl-Realschule in Mönchengladbach bewarb sich der 47-Jährige schließlich um die Leitungsposition der Realschule in Osterath.