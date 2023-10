Sport in Meerbusch Neuer Kunstrasenplatz am Eisenbrand könnte 700.000 Euro kosten

Der Kunstrasenplatz am Eisenbrand wurde 2006 erstellt und hat in den vergangenen Jahren schon viel durchgemacht. Seit 17 Jahren trainieren und spielen dort nicht nur die Fußballer des FC Büderich, sondern auch die auch die Hockeyspieler des benachbarten Vereins Grün-Weiß-Rot Büderich. Normalerweise, erklärte Michael Betsch, Leiter des Grünflächenamts im Sportausschuss, betrage die Lebensleistung solch eines Kunstrasenplatzes zwölf bis 15 Jahre. Und der Büdericher Anlage sieht man ihr hohes Alter und die starke Nutzung an: Mittlerweile weist der Platz Löcher auf und der Belag sei auch nicht mehr vernünftig mit dem Untergrund verbunden, schildert Betsch die Mängel. Die Zeit der Flickerei ist vorbei, nun muss der Belag erneuert werden.