Wohnen in Meerbusch : Neuer Eigentümer vom Hamacher Hof plant Wohnanlage

Der Hamacher Hof an der Claudiusstraße ist einer der letzten beiden Vierkanthöfe in Lank. Foto: CDU Meerbusch

Meerbusch Auf einer der letzten Hofanlagen im Ort Lank-Latum soll Wohnraum realisiert werden. Bisher wird ein Teil des Gebäudes nur als Lager genutzt, der neue Eigentümer will den Charakter der Anlage erhalten.

(stz) Der Hamacher Hof an der Claudiusstraße ist einer der letzten beiden Vierkanthöfe in Lank. In einem Teil hat die Firma Druckstelle ihr Ladenlokal, der Rest des Gebäudes wird seit dem Tod der letzten Bewohner nur noch als landwirtschaftliches Lager genutzt. Wie die CDU Meerbusch mitteilt, haben die Eigentümer den Hof verkauft. Der neue Besitzer betreibt ein Architekturbüro und hat seine Ideen für eine künftige Wohnnutzung in einer Sitzung der CDU-Fraktion Meerbusch vorgestellt. „Dabei ist vorgesehen, die Historie des Haupthauses beziehungsweise des Gebäudekomplexes zu erhalten, aber die Gebäude selbst aufzuwerten und zu einem ansehnlichen Highlight im Lanker Ortskern zu machen“, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU.