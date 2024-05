Sport in Meerbusch Nun bekommen auch die Strümper einen Bewegungspark

Bewegungsparks erobern Meerbusch. In Büderich, Osterath, Lank-Latum, Nierst und Bösinghoven sind bereits Sportgeräte im Grünen für die Bürger installiert. In diesem Jahr soll auch in Strümp ein Bewegungspark entstehen. Für den Bau investiert die Stadt 22.000 Euro, die Interessengemeinschaft der Strümper Bürger hat eine finanzielle Unterstützung von mindestens weiteren 22.000 Euro in Aussicht gestellt.