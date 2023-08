Polizei in Meerbusch Neuer Betrugsversuch am Telefon

(RP) Ein Senior aus Meerbusch erhielt am Mittwoch (23.08.) gegen 20.45 Uhr einen Anruf von vermeintlichen Polizeibeamten. Wie die Polizei mitteilte, gab der unbekannte Mann an, dass in der Nachbarschaft des Herren zwei Personen festgenommen wurden und dabei eine Liste sichergestellt wurde, auf denen sein Name verzeichnet gewesen sei. Der mutmaßliche Betrüger fügte hinzu, dass auch Bankmitarbeiter mit den Tätern zusammenarbeiten würden und die Kunden ausspionieren würden. Nun wolle er sich mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung setzen und nochmals anrufen. Der Mann erkannte glücklicherweise den Betrug und wendete sich an die Polizei. Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Der beste Schutz gegen die Maschen der Betrüger ist, ihre Tricks zu kennen. Informationen finden Sie dazu auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern