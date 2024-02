Schulen in Meerbusch Neue Zwischenlösung für Büdericher Grundschulen

Beim Ausbau der Grundschulen in Büderich kommt die Stadt nach geänderter Planung in diesem Jahr ohne Interimsbauten aus. Wie Sozialdezernent Peter Annacker im Schulausschuss erklärte, habe man dafür gute Lösungen gefunden. In der Adam-Riese-Schule werden im Souterrain weitere Räume genutzt, so dass in der Grundschule an der Witzfeldstraße im neuen Schuljahr vier erste Klassen starten können. Dort hatte es auch einen Überhang bei den Anmeldungen gegeben. Vier Kinder, die dort keinen Platz bekamen, wurden an die Brüder-Grimm-Schule verwiesen, an der es noch freie Plätze gab. Die zusätzlichen Räume hat die Grundschule zur Verfügung, nachdem das Stadtarchiv in ein neues Gebäude gezogen war und ehemals in der Schule genutzte Räume wieder leerzog.