Wohnen : Wohnungen vom Bauverein schon vermietet

Meerbusch An der Moerser Straße sind 26 geförderte Sozialbauwohnungen und sieben frei finanzierte kurz vor der Übergabe.

Mitte März ist es soweit: Dann werden auf dem ehemaligen Gelände des städtischen Bauhofs an der Moerser Straße in Büderich 33 neue Wohnungen des Bauvereins an ihre Mieter übergeben. 26 davon sind sozial geförderte Wohnungen. In den beiden Gebäuden der Hausnummer 115 und 117 werden im Treppenhaus noch die grauen Bodenplatten gelegt. Die Wohnungen sind mit zum Teil bodentiefen Fenstern hell und großzügig geschnitten. „Wir bauen Wohnungen immer so, dass wir auch selbst einziehen würden“, sagt Peter Wulbeck, Chef des Bauvereins.