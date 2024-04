Umwelt in Meerbusch Neue Tümpel durch steigendes Grundwasser

Im Süden von Lank hat sich auf einer Fläche von gut 2700 Quadratmetern seit Ende des vergangenen Jahres ein Tümpel gebildet. Die Gräser ragen teils aus dem Wasser, auf der Oberfläche haben sich Schwimmpflanzen gebildet. In dieser – für die direkte Siedlungsnähe untypischen – Landschaft hat in den vergangenen Tagen eine Entenfamilie gebrütet. „Das fanden wir natürlich sehr nett“, sagt Anwohner Dreesbach. Die Gärten der Nachbarschaft liegen etwas erhöht über der Fläche außerhalb des bebauten Gebietes. Abends spiegelt sich die Sonne auf dem neuen Tümpel. Doch in ihrem Licht haben die Lanker nicht nur süße Entenküken gesehen. „Wir beobachten auch große Nagetiere, wahrscheinlich Nutrias oder Bisamratten“, erzählt Dreesbach und zeigt Fotos der schwimmenden Tiere. Gerade Nutrias sind eigentlich in Deutschland nicht heimisch, fühlen sich in der Nähe von Seen, Flüssen und Tümpeln aber wohl. Sie bauen ihre Unterschlüpfe in Uferböschungen und können diese langfristig sogar destabilisieren, weshalb in vielen Gemeinden Jagd auf sie gemacht und der Abschuss sogar mit einem sogenannten Schwanzgeld belohnt wird.