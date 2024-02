Umwelt in Meerbusch Politiker beschließen neue Satzung für Recht und Ordnung

Wer Altreifen illegal im Meerbuscher Stadtgebiet entsorgt und dabei erwischt wird, soll künftig tief in die Tasche greifen. Denn das verhängte Bußgeld wird nicht pro Tat, sondern pro Altreifen ermittelt. Das haben die Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses in ihrer jüngsten Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen, zusammen mit der neuen Satzung für Recht und Ordnung in Meerbusch. Sie folgten damit einem Ergänzungsvorschlag von Karen Schomberg (Bündnis 90/Die Grünen). Hintergrund: „Wir hatten vor kurzem einen Fall, dass sehr viele wild entsorgte Altreifen auf einmal gefunden wurden“, berichtete die Politikerin. Ein höheres Bußgeld solle abschreckend wirken.