Gesundheit in Meerbusch : Neue Fahrzeuge für Meerbuscher Rettungswache

Meerbusch Der Rhein-Kreis Neuss hat acht neue Rettungswagen und zwei neue Notarzt-Einsatzfahrzeuge in Dienst genommen. Zwei Rettungswagen sind in Meerbusch stationiert, ebenso ein Notarzt-Einsatzfahrzeug.

Vom Rhein-Kreis Neuss aus sind die im Emsland ausgebauten, modernen Fahrzeuge auch nach Meerbusch geliefert worden. Sie ersetzen drei ältere Einsatzfahrzeug in der Stadt. Sogar ein Ersatzwagen steht nun in Reserve bereit. Insgesamt hat der Rhein-Kreis Neuss acht neue Rettungswagen und zwei neue Notarzt-Einsatzfahrzeuge in Dienst genommen. „Das ist ein zusätzlicher Schritt zur weiteren Erhöhung der Sicherheit unserer Bevölkerung, denn damit erreichen wir eine wesentliche Modernisierung und Vereinheitlichung unserer im Rettungsdienst eingesetzten Flotte“, so Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Das Design auf den Wagen mit einem prägnanten und die Sichtbarkeit erhöhenden blauen Keil und dem Rhein-Kreis-Neuss-Schriftzug wurde beibehalten. Zusätzlich ist mit den neuen Fahrzeugen die Einführung neuer Defibrillatoren beziehungsweise EKG-Monitore verbunden. Der modulare Aufbau dieser Geräte erlaubt das unterbrechungsfreie Monitoring der Patienten selbst unter widrigen Bedingungen. Deutlich verbesserte Darstellungsqualität, erweiterte EKG-Optionen und vereinfachte Bedienung erhöhen die Geschwindigkeit und Sicherheit, mit der die Patienten identifiziert, behandelt und dem am besten geeigneten Krankenhaus zugeführt werden können.