Meerbuscher Gesundheitsamt : Neue Quarantäne-Regeln für Coronainfizierte

Im Rhein-Kreis ist aktuell bei 60 Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Sieben davon wohnen in Meerbusch, 20 in Neuss, 14 in Dormagen, zehn in Grevenbroich, je vier 4 in Kaarst und Jüchen und eine in Korschenbroich. Der Wert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 9,1.