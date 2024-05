Politik in Meerbusch Neue Pläne für den Umgang mit E-Scootern

Parkraumbewirtschaftung Anders als vor allem in den umliegenden Großstädten ist das Parken mit Ausnahme des Dr.-Franz-Schütz-Platzes in Meerbusch kostenlos. Allerdings ist die Parkdauer gerade rund um die Ortskerne häufig begrenzt. In Lank darf in der Umgebung der Fußgängerzone am Straßenrand sowie auf den Parkplätzen zwei Stunden lang gestanden werden – mit Ausnahme weniger Plätze an der Hauptstraße an der Orthopädie-Klinik. Dort gibt es aktuell keine Begrenzung. Dies will die Stadt jedoch ändern, die Regelung vereinheitlichen und das Parken dort montags bis freitags zwischen 9 und 19 Uhr sowie samstags zwischen 9 und 14 Uhr begrenzen. Diese Maßnahme muss von der Politik entschieden werden.