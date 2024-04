Gastronomie in Meerbusch Das „La Pähd“ hat neue Pächter

Die Geschichte des La Pähd in unmittelbarer Nähe der Ortsmitte und damit der Gastroszene von Lank-Latum ist lang. 1984 etablierte der Lank-Latumer Werner Schmalbach in dem denkmalgeschützten, gemütlichen Haus eine Bier- und Musikkneipe, die schnell Anlaufstelle für Jung und Alt wurde: „Aber durch die nachfolgenden vier Pächter wurde sie immer mehr zu einem Nachtlokal mit den dazu gehörenden Lärmproblemen in der Nachbarschaft.“