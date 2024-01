Gastronomie in Meerbusch Neue Pächter für zwei Lanker Cafés

Und auch für das größere Lokal von Café Kaffeemone gibt es schon neue Pläne. Aziz Boulhrir betreibt bereits die Alte Weinschenke und das Diva Kitchen & Bar an der Gonellastraße. Nun hat er gegenüber der Rheinischen Post bestätigt, was seit einiger Zeit in Lank gemunkelt wurde: Er hat nun auch die Räume des ehemaligen Kaffeemone übernommen. „Es wird wieder ein Café“, kündigt Boulhrir an.