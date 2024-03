Recherche in Meerbusch Neue Ordnung regelt Nutzung des Stadtarchivs

Jeder Bürger kann das Meerbuscher Stadtarchiv nutzen – egal ob aus persönlichem Interesse, zur wissenschaftlichen Forschung, zur Vorbereitung von Publikationen oder aus dienstlichen Gründen. Dazu muss eine schriftliche Anfrage – auch per Mail möglich – an die Archivleitung gestellt werden. Diese entscheidet, welche der Unterlagen im Original oder in Kopie herausgegeben werden. Einsicht in die Unterlagen gibt es in der Regel im Leseraum des Stadtarchivs – die Magazine selbst dürfen nur von oder in Begleitung der Mitarbeiter betreten werden. Eine auswärtige Nutzung der Dokumente und Stücke, etwa das Versenden von Archivgut, ist nur in begründeten Fällen möglich, ein Anspruch hierauf besteht aber nicht und die Entscheidung trifft die Archivleitung. Die Nutzung des Stadtarchivs ist kostenlos, eventuell fallen Beiträge etwa für Kopien an. Die neue Benutzungsordnung ist mit dem 1. März dieses Jahres in Kraft getreten.