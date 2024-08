Neue Stelle für Hinweisgeber Wo sich Meerbuscher Whistleblower melden können

Dazu gibt es interne und externe Meldestellen, wobei die Arbeitgeber Strukturen schaffen sollen, bei denen sich Hinweisgeber zunächst an die internen Stellen wenden. Das Land NRW räumt seinen Kommunen jedoch die Möglichkeit ein, diese Stellen gemeinsam zu betreiben. Von dieser Möglichkeit wird zukünftig auch Meerbusch Gebrauch machen: Vor der Sommerpause hat der Stadtrat beschlossen, in diesem Punkt mit dem Rhein-Kreis Neuss zusammenzuarbeiten. Dort ist seit Mai dieses Jahres eine entsprechende Meldestelle in Betrieb, an die sich Hinweisgeber wenden können.