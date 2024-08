Tierschutz und Lebensmittel in Meerbusch Was die neue Leiterin für das Veterinäramt plant

Swantje Schumacher kommt gebürtig aus Bremen und lebt seit ihrer Kindheit im Kölner Raum. Nach dem Abschluss des Studiums der Veterinärmedizin in Gießen im Jahr 2008 war sie zunächst als angestellte praktizierende Tierärztin für Pferde und Kleintiere in Köln tätig. 2010 entschloss sich die heute 41-Jährige, ihr Veterinärreferendariat zu absolvieren, und startete ihre Verwaltungslaufbahn 2012 als Amtstierärztin und Amtsleiterin beim Veterinäramt des Landkreises Cochem-Zell. 2013 wechselte die amtliche Tierärztin in die Städteregion Aachen: Dort war sie bis zu ihrem Wechsel in den Rhein-Kreis Neuss als Arbeitsgruppenleiterin für den Bereich Tierschutz und Tiergesundheit sowie als stellvertretende Amtsleiterin im Einsatz. In der Kreisverwaltung gehören 24 Mitarbeitende zu ihrem Amt, weitere offene Stellen will sie in den Bereichen Veterinärwesen und Lebensmittelkontrolle so schnell wie möglich besetzen.