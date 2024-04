Neue Brücke in Meerbusch eingeweiht Rundeg um den Latumer See ist wieder komplett

Wie bekannt, wurde an der Großen Latumer Brücke ein Kunstwerk namens „Brückenwächter“ aufgestellt. Die Kleine Brücke erhielt nun eine Brückenwächterin. Die beiden Skulpturen aus dem Holz der alten Latumer Brücke stammen von dem Künstlerpaar und „Meerkunst“-Preisträgern Svenja Neuendorf und Roland Giersch, „Freiraum Ossum“: „Wir sind mit der Platzierung unserer Kunstwerke an diesen Brücken sehr zufrieden.“ Christian Bommers betont, dass die Arbeiten genau zur richtigen Jahreszeit fertiggestellt wurden: „In diesen Endspurt des zweiten Bauabschnitts hat die Stadt 25.000 Euro investiert. Jetzt ist alles fit für die ‚Freiluftsaison‘“. Das ursprünglich unmittelbar an der Brücke geplante Beisammensein anschließend an die Einweihung wurde aus Witterungsgründen in das Fischerheim am Seeufer verlegt.