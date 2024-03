Geflüchtete in Meerbusch Ein Blick in die neue Unterkunft

In den kommenden Tagen werden die ersten Menschen in die neue Geflüchtetenunterkunft auf dem Parkplatz der Sportanlage Krähenacker einziehen. Im Vorfeld bestand für die Mitglieder des Meerbuscher Stadtrates die Möglichkeit, sich diese in Begleitung der zuständigen Fachleute der Stadtverwaltung anzusehen.