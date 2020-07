Modernisierung der Feuerwehr Meerbusch : Neue Einsatzfahrzeuge für Feuerwehr

Der neue Rüstwagen der Feuerwehr Meerbusch, eine Art rollender Werkzeugkoffer für die Einsatzkräfte Foto: Feuerwehr Meerbusch

Meerbusch Die Meerbuscher Feuerwehr wurde mit einem modernen Rüstwagen ausgestattet. Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage übergab symbolisch die Schlüssel an die Rettungskräfte und freute sich selbst über eine besondere Ehrung.

Wenn der Löschzug der Osterather Feuerwehr zu Einsätzen ausrückt, dann können die Einsatzkräfte nun auf einen neuen Rüstwagen zurückgreifen. „Der alte Wagen war sicherlich über 20 Jahre alt. Die Technik hat in dieser Zeit so einen großen Fortschritt gemacht, dass der Rüstwagen nun mal ausgetauscht werden musste. Nun ist alles größer und schöner“, sagt Jonathan Freudenfeld, Sprecher und Unterbrandmeister beim Osterather Löschzug. Auch an anderer Stelle wird die Feuerwehr modernisiert.

Der Rüstwagen ist bei unzähligen Feuerwehreinsätzen in Benutzung: bei Verkehrsunfällen, technischen Rettungen oder größeren Ausleuchtungen. „Durch die umfangreiche Ausstattung könnte der Wagen im Prinzip jeden Tag zum Einsatz kommen. Der ist universell einsatzbar, sozusagen ein rollender, großer Werkzeugkoffer für uns“, erklärt Freudenfeld weiter. 370.000 Euro hat das neue Fahrzeug gekostet, das zwar bereits seit einiger Zeit im Einsatz ist, nun aber am vergangenen Wochenende beim Ehrenabend der Freiwilligen Feuerwehr in Meerbusch offiziell vorgestellt worden ist. Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage hatte dort die Schlüssel symbollisch an die Rettungskräfte übergeben.

Der stellvertretende Wehrleiter Tim Söhnchen, Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage, Heinz-Dieter Abels vom Feuerwehrverband Rhein-Kreis Neuss und Wehrleiter Herbert Derks (v.l.) Foto: Feuerwehr Meerbusch

INFO Großer Zulauf bei der Feuerwehr Nachwuchs In der Jugendfeuerwehr sind momentan 80 Jungen und zehn Mädchen aktiv. Der Trend zeigt nach oben. Personal Insgesamt arbeiten bei der Freiwilligen Feuerwehr Meerbuschen 20 hauptamtliche Feuerwehrleute auf der Osterather Wache und darüber hinaus 241 ehrenamtliche Frauen und Männer. Struktur Die Ehrenamtler sind in vier Loschzüge und drei Löschgruppen strukturiert.

Zudem erhielt die Feuerwehr auch einen neuen Kommandowagen. Der soll hauptsächlich vom stellvertretenden Wehrführer Tim Söhnchen genutzt werden, um möglichst schnell an Einsatzorten zu sein. „Ein Wehrführer soll bei einem Einsatz die Lage einschätzen, bevor die restlichen Kräfte eintreffen“, erklärt der Feuerwehrsprecher. „Vorher wurde ein Kommandowagen von mehreren Leuten benutzt, deshalb ist es schön, dass wir nun ein neues, zusätzliches Fahrzeug zur Verfügung haben.“

Neuer und moderner sollen auch die Gerätehäuser und Feuerwachen in Meerbusch werden. „Die Bauarbeiten in Nierst und Kierst sind ja schon abgeschlossen, der Umbau in Lank läuft aktuell noch, und auch für die Freiwillige Feuerwehr in Osterath sucht man ja aktuell noch nach einer neuen Stelle“, resümiert Freudenfeld. Zudem steht in Sachen Modernisierung ja auch noch das Großprojekt des Neubaus der Feuerwehr-Großwache an. Bereits im Februar hatte der Sonderausschuss „Zukunft der Feuerwehr“ und der Stadtrat nach intensiven und kontroversen Diskussionen das Grundstück nördlich des Park & Ride-Parkplatzes „Haus Meer“ und der „Alten Ziegelei“ auf der Moerser Straße zwischen Strümp und Büderich als neuen Standort festgelegt. Für die neue Hauptwache sind zwölf Millionen Euro im Haushalt veranschlagt, für das neue Gerätehaus in Osterath zusätzliche vier.