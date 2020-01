Heimatkreis Lank : Histörchen aus dem Amt Lank

Um einen Schrotthändler, das Lanker Krankenhaus und vier starke Frauen geht es unter anderem in der 46. Ausgabe der Schrift „Dä Bott“. 13 Autoren des Heimatkreises Lank erzählen spannende Geschichte(n) von damals bis heute.

Wer weiß schon, dass es außer der Fähre, die zwischen Langst-Kierst und Kaiserswerth verkehrt, im Jahr 1945 auf Meerbuscher Gebiet eine weitere Rheinquerung per Boot gab? Sie verband Nierst mit Wittlaer und wurde gut genutzt, weil die Rheinbrücken im Krieg zerstört worden waren. Fährmann Josef Werrlein setzte einen alten Nachen ein, der allerdings eines Tages versenkt oder gestohlen wurde. „Neu haben wir die Rubrik ‚Originale und Typen aus dem Lanker Rheinbogen’ aufgenommen, damit die Erinnerung an sie nicht verloren geht“, sagt der Vorsitzende des Heimatkreises, Franz-Josef Jürgens. Diesmal handelt es sich um den Schrotthändler Xaver Daniel Stocker, der in den 1930er Jahren einen Schrottplatz an der Uerdinger Straße unterhielt. Immer wieder neue Themen zu finden, stellt für die Autoren nach fast 50 Jahren eine Herausforderung dar. Manchmal fallen sie dem Autor aber einfach in den Schoß. Wie etwa Franz-Josef Radmacher, bei dem eines Tages eine handschriftliche Chronik der Dernbacher Schwestern abgegeben wurde, die 1885 das erste Lanker Krankenhaus gründeten. „Ich bin selber da geboren“, erzählt er. Bis Anfang der 1990er Jahre war die heutige Rheumaklinik ein Allgemeinkrankenhaus mit Geburtsabteilung, in der viele Meerbuscher das Licht der Welt erblickten. Bei seiner Gründung, die durch eine Schenkung des Grafen von Hallberg von Schloss Pesch ermöglicht wurde, war es ein kleines Haus mit 20 Betten. Kranke mit Typhus, Ruhr und Influenza wurden behandelt, aber auch Verletzte nach einem Brand der Celluloidwerke. Neu im Kreis der Autoren ist Thomas Günther, der sich mit Schreibwarenläden im alten Lank-Latum beschäftigt hat. Die Idee kam ihm, als er feststellte, dass das Schreibwarengeschäft Hannen, in dem er als Schüler seine Hefte gekauft hatte, geschlossen wurde. Er wollte Näheres in einem alten Bott herausfinden, doch es gab nichts. Stattdessen die Aufforderung: Schreib doch selbst etwas! „Das hat mir Spaß gemacht“, so der Jung-Autor. Zumal es noch weitere Schreibwarenläden gab. Besonders das Geschäft der Schwestern Bodart an der Kemperallee ist alten Lankern ein Begriff. Die Leser erfahren zudem etwas über das Imkereiwesen in Meerbusch seit 1855, den Bau der Langst-Kierster Kirche, einen kleinen Goldschatz von St. Cyriakus, Leichenhallen in Lank-Latum und mehr. Der Artikel zum Titelfoto Frauen-Power stellt vier Frauen mit Schürze vor, die als echte Lotumer Originale gelten können: Tante Trinken, Tante Trisken, das Mädchen Mary (am Tag der Einschulung 1954), die Frangen-Tante und Maria Norf, die Mutter. „Ich würde mich freuen, wenn sich neue Autoren bei uns melden oder wenn jemand Anregungen zu einem Thema geben könnte“, sagt Franz-Josef Jürgens.