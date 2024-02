Wirtschaft in Meerbusch Kälte-Klima Peters investiert 4,2 Millionen in Neubau in Strümp

Sein Unternehmen steigerte den Umsatz von Jahr von Jahr kontinuierlich und liegt inzwischen bei circa 20 Millionen Euro per anno. Jedoch waren die nur 1000 Quadratmeter großen Räumlichkeiten am Standort „In der Loh“ in Lank-Latum schon seit Längerem zu klein. Aus diesem Grund entschied sich Peters vor geraumer Zeit dazu, mit seiner Firma in das Gewerbegebiet Bundenrott in Strümp umzuziehen. „Es ist – gerade in Zeiten des bevorstehenden Klimawandels – abzusehen, dass wir den Umsatz künftig steigern und noch größer werden. Diesem Wachstum wollte ich nicht im Wege stehen“, berichtet Peters. Eine Expansion außerhalb des Stadtgebiets kam für den 52-Jährigen nicht in Frage. „Zum einen bedeutet Meerbusch ein Stück Heimat, zum anderen weiß ich den kurzen Arbeitsweg zu schätzen“, sagt der Lank-Latumer. Rund 4,2 Millionen wird der Neubau kosten, dem sich Rene Rökendt bereits seit mehr als drei Jahren widmet. „Die Vorplanung benötigt bei einem solchen Projekt die meiste Zeit“, unterstreicht der Architekt.