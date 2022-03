Firmen in Meerbusch : Neues Firmengebäude für die Pharmabranche im Mollsfeld

Firmen in Meerbusch

Osterath Im Meerbuscher Stadtgebiet gibt es nur noch zwei freie Gewerbegrundstücke. Eines davon wird seit gestern von der Firma KBI Pharma bebaut.

Sechs Millionen Euro investiert Bauherrin Karin Klotzbach-Bierhof mit ihrem Unternehmen für den ersten Bauabschnitt, um im Gewerbegebiet Mollsfeld an der Otto-Hahn-Straße innerhalb dieses Jahres ein Firmengebäude mit besonderen Anforderungen zu bauen. Denn die Räume sollen für den späteren Mieter geeignet sein, der dort Arzneimittel lagern und auch versenden möchte. Dafür benötigt wird eine besondere Ausstattung, zum Beispiel, um die Arzneimittel zu sichern. Aus diesem Grund werden große Tresore in die Hallen eingebaut.

Doch bevor der Bau in vormontierten Teilen in den kommenden Monaten hochgezogen wird, wurde am Donnerstag erst einmal zum traditionellen Spatenstich geladen. Dabei bedankte sich Klotzbach-Bierhof ganz besonders bei der Stadt Meerbusch – nicht nur bei Bürgermeister Christian Bommers, sondern vor allem bei Wirtschaftsförderer Stephan Benninghoven, der ihnen viele Wege geebnet habe.