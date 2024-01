Unternehmen in Meerbusch Netzwerktreffen der Wirtschaftsförderung in Osterath

„Für unseren Konzern ist die Thematik seit 60 Jahren Teil der Firmenphilosophie“, erklärt Dietmar Nick, Geschäftsführer des seit 2007 in Meerbusch ansässigen Unternehmens Kyocera Document Solutions Deutschland. Bereits beim Bau der Niederlassung wurde viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. „Auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen wir in diesem Bereich“, so Nick weiter. „Zudem setzen wir auf Bio-Produkte in unserer Kantine.“ So möchte das Unternehmen seinen CO2-Fußabdruck jährlich um 15 Prozent senken: „Wir hier am Standort werden wahrscheinlich in drei Jahren bei null Prozent ankommen. Konzernweit werden wir dieses Ziel bis 2030 erreichen.“