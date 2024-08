Rhein-Kreis tritt „Altbauneu“ bei Netzwerk soll bei der Sanierung von Altbauten in Meerbusch helfen

Der Rhein-Kreis Neuss ist jetzt Mitglied im landesweiten Netzwerk „Altbauneu“. An Rhein, Erft und Gillbach ist der Anteil der Altbauten in Wohnsiedlungen schließlich hoch. Eine Vielzahl der Häuser wurden vor 1995 gebaut und damit vor Inkrafttreten der Energiesparverordnung. „Würden diese Häuser energetisch saniert, also für die Zukunft fit gemacht, ließen sich der Energieverbrauch und damit die Kosten für die Eigentümer oftmals halbieren“, so Landrat Hans-Jürgen Petrauschke.