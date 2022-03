Ehrenamt in Meerbusch : Ehrenamtler machen den Alltag schöner

Ulrike Hopp kümmert sich um ältere und kranke Menschen. Foto: RP/Monika Götz

Büderich Aktive Mitglieder der Katholischen Kirchengemeinde Büderich sind für ältere und kranke Menschen da. Sie begleiten, helfen und hören zu. Eine von diesen Menschen ist Ulrike Hopp.

(mgö) Die Bedeutung nachbarschaftlicher Hilfe hat Ulrike Hopp bereits in ihrer Jugend im linksrheinischen Düsseldorf kennengelernt, wo es die Eltern vorgelebt haben. „Sie haben zu mir gesagt, kümmer dich auch mal um andere. Und da ich bereits als Kind eine Neigung zu eher älteren Menschen hatte, habe ich für sie eingekauft, die Zeitung vorgelesen oder einfach nur zugehört“, erinnert sich die heute in Büderich lebende Ulrike Hopp.

Dass sie derartige Tätigkeiten in einem Netz von Ehrenamtlern übernimmt, ist allerdings neu. Seit vielen Jahren der Katholischen Kirchengemeinde Sankt Mauritius und Heilig Geist angehörig, hatte sie von dem 2016 entstandenen Hilfsnetz dieser Gemeinde gehört und Gemeindereferentin Ingrid Mielke darauf angesprochen. Im „Café Miteinander“ schließlich fragte eine Dame Mitte 90 nach, ob es jemanden gibt, der mit ihr einkaufen gehen würde. „Und so fuhren wir nach Düsseldorf, kauften Kleidung für sie und gingen anschließend in das bei der älteren Generation besonders beliebte Café“, erinnert sich Ulrike Hopp. Persönlich haben sie sich seitdem nicht mehr gesehen, der Lockdown und andere Dinge wie zunehmende Unbeweglichkeit kamen dazwischen: „Aber ich bin mit ihr in Kontakt, wir telefonieren regelmäßig und ausführlich. Wie ich, ist sie früher gern gereist. Außerdem tauschen wir unsere Alltagserfahrungen aus.“

Ulrike Hopp ist berufstätig, richtet sich aber nach den Wünschen der Menschen, die Hilfe oder Abwechslung brauchen: „Wir gehen auch mal in ein Café oder ins Theater.“ Ingrid Mielke – auch „gute Seele der Gemeinde“ genannt – fasst das ehrenamtliche Engagement so zusammen: „Die Mitarbeiter des Hilfsnetzes halten den Kontakt aufrecht, wenn es im eigenen Umfeld schwierig wird. Sie bringen Leben und Abwechslung in den manchmal grauen Alltag. Als Außenstehende haben sie es leichter, als das vertraute Umfeld. Sie sind ein Gewinn für den zu Besuchenden, machen ihn glücklich und gleichzeitig macht es sie selbst froh, etwas weiterzugeben zu können. So entsteht lebendige Gemeinschaft.“