Gartenliebhaber in Meerbusch Naturschützer organisieren Pflanzen- und Samenbörse

Von 11 bis 15 Uhr treffen sich Gartenliebhaber an der ehemaligen Pumpstation an der Webergasse 59a (gegenüber der Einmündung Suitbertusstraße) in Lank-Latum. „Die Pflanzen können getauscht oder gegen eine Spende mitgenommen werden“, teilt der Nabu mit. Wie in den vergangenen Jahren gebe es auch wieder die Möglichkeit, bei einer Tasse Tee oder Kaffee mit anderen Hobbygärtnern zum Erfahrungsaustausch zusammenzusitzen.