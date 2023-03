Unternehmen in Meerbusch Nanoo entwickelt neue Heizung mit Infrarot auf dem GEC-Gelände

„Mit Infrarot hat man eine Strahlungswärme wie bei der Sonne“, sagt Jürgen Brink. In seinem Büro in Büderich hat er eine ein Meter mal 75 Zentimeter große Heizplatte aufgestellt mit einer Leistung von maximal 650 Watt. Damit ersetze sie einen gewöhnlichen Heizkörper, erklärt er. Mit einem Gewicht von acht Kilo kann sie als Standheizung auf Beinen installiert werden, ebenso wie an der Wand oder – am besten – an der Zimmerdecke.