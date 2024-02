Baustelle in Meerbusch Nächtlicher Baulärm in Bösinghoven

Denn die Autobahn GmbH musste hier teils in den Nachtstunden arbeiten. An der Brücke wurden rund 40 Bohrträger in die Erde getrieben werden. „Das 60 Tonnen-Bohrgerät arbeitet sehr nahe am fließenden Verkehr, um die Träger einzubringen. Dies ist technisch nicht anders möglich“, sagt ein Sprecher der Autobahn GmbH auf Nachfrage unserer Redaktion.