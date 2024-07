Konzert in der Musikschule Meerbusch Beim Meerbuscher Musiksommer trifft Klassik auf Pop

Mit Ross und Zelenyte greifen zwei renommierte Musikerinnen in die Saiten beziehungsweise Tasten. Ross hat unter anderem Klavier und Musikwesen an Musikhochschulen in Russland gelernt und war in Orchestren sowie Ensembles engagiert, bevor sie 2012 zur Musikschule nach Meerbusch kam. Hier ist sie neben dem Bereich „Tasten“ auch für die Vorbereitung auf Wettbewerbe wie „Jugend musiziert“ engagiert. Beim Konzert am Sonntag wird Ross im Solo unter anderem Frank Sinatras „Fly Me to the Moon“ oder Robert Schumanns Papillons Op. 2 interpretieren.