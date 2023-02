Stadtplanung in Meerbusch „Das Thema Nachhaltigkeit ist gesetzt“

In Meerbusch wird ihn vieles beschäftigen, was er auch in Monheim vorangetrieben hat, nun aber in der Verantwortung als Erster Beigeordneter: etwa der Bau von Straßen, Kanälen, Sport- und Grünanlagen. Neue Wohngebiete hatte er in Monheim ebenfalls begleitet. Für eine Größenordnung wie in der Kalverdonk fehlte dort allerdings der Platz.