Finanzen in Meerbusch Die Stadt muss die Neuverschuldung in den Griff bekommen

Um die finanzielle Handlungsfähigkeit auch in Zukunft zu sichern, schlägt die Stadtverwaltung vor, den Weg einer Konsolidierung des Haushaltes und der geplanten Maßnahmen und Projekte in den Blick zu nehmen. Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss spricht daher in seiner Sitzung am Dienstag, 20. Februar, über die Bildung eines Arbeitskreises mit dem Titel „Konsolidierung“.